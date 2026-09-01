Merkez Bankası'nın yayımladığı yeni takvime göre 2026 yılının başından bu yana uygulanan referans oranlar ve azami faiz limitleri eylül ayında da sabit tutuldu.

Bireysel kredi kartı alışveriş borçlarında, dönem borcunun tutarına göre belirlenen kademeli faiz tarifesinde eylül ayında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Eylül 2026 dönemi boyunca geçerli olacak borç kademeleri ve azami faiz oranları şu şekilde uygulanacak:

• 30.000 TL’nin Altındaki Borçlar: Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25, azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 seviyesinde korundu.

• 30.000 TL – 180.000 TL Arasındaki Borçlar: Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,75, azami gecikme faizi yüzde 4,05 olarak uygulanmaya devam edecek.

• 180.000 TL Üzerindeki Borçlar: Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak sabit bırakıldı.

NAKİT ÇEKİM, KMH VE KURUMSAL KARTLARDA TAVAN YÜZDE 4,25

Kredi kartlarından yapılan nakit avans çekimleri, nakit kullanım işlemleri ve Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için uygulanan tavan faiz oranlarında da bir değişime gidilmedi.

• Bireysel Nakit Çekim & KMH: Nakit avans ve KMH kullanımında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi yüzde 4,55 olarak geçerliliğini sürdürüyor.

• Kurumsal Kredi Kartları: Tutar sınırlaması olmaksızın tüm kurumsal kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 seviyesinde uygulanmaya devam edecek.

Ocak 2026'dan bu yana kesintisiz olarak korunan bu faiz yapısı ile birlikte, kredi kartı borcunu kısmi ödeyen veya nakit avans kullanan tüketicilerin maliyet yükü eylül ayında da önceki aylar ile aynı seviyede kalmış oldu.