Tırmanışa geçen petrol fiyatlarının küresel enflasyon baskılarını yeniden tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası adımlarına devam edeceği beklentisi, devlet tahvili getirilerinde tarihi rekorları beraberinde getirdi.

Bloomberg Küresel Devlet Tahvilleri Endeksi'nin ortalama getirisi, üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek yüzde 3,72 seviyesine ulaştı. Bu oran, 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Satış baskısı yalnızca ABD ile sınırlı kalmayıp Asya ve Avrupa piyasalarına da yansıdı; Japonya ve Avustralya devlet tahvillerinde sert değer kayıpları yaşandı.

TAHVİL PİYASALARINI TIRMANDIRAN 3 ANA ETKEN

• Petrol ve Enflasyon Baskısı: Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, küresel çapta enflasyonun hedeflenen seviyelere inmesini zorlaştırarak merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltıyor.

• Fed'in Şahin Duruşu: Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, beş yıldır hedef üstü seyreden enflasyonla mücadele konusundaki kararlı mesajları piyasalarda faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

• Artan Kamu Borçluluğu: ABD, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerdeki yüksek kamu harcamaları ve bütçe açıkları, yatırımcıların uzun vadeli borçlanma senetlerini elde tutmak için daha yüksek "term prim" (risk primi) talep etmesine yol açıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

First Eagle Investments Kıdemli Analisti Idanna Appio, küresel piyasaların kısa vadeli faizlerde daha yüksek bir patikayı fiyatladığını ve nötr politika faiz beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.

TD Securities Singapur Kıdemli Stratejisti Prashant Newnaha ise piyasadaki durumu bir "çöküş" olarak değil, enflasyonun kalıcı hale gelmesi nedeniyle yüksek faiz ortamının beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik güçlü bir mesaj olarak nitelendirdi.

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