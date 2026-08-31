Borsa İstanbul A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni bir tedbir kararını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre HATSN payları; 1 Eylül 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 30 Eylül 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Piyasada oluşan oynaklığı dizginlemek amacıyla uygulanan bu tedbirle birlikte, yatırımcıların ilgili hisse senedinde 1 ay boyunca kredili pozisyon açması veya açığa satış yapması engellenmiş olacak.

VBTS UYGULAMALARINA İLİŞKİN KRİTİK HATIRLATMA

Borsa İstanbul tarafından KAP duyurusunda yer verilen teknik nota göre:

• Pazar Rules Ayrışması: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; hissenin işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişiklikleri veya diğer nedenlerle uygulanan esaslardan bağımsız olarak değerlendirilir.

• Geçerlilik Süresi: Tedbirler, diğer düzenleme veya kararların sürelerinden ayrı olarak belirlenen tedbir süresinin sonuna (30 Eylül seans sonu) kadar eksiksiz uygulanmaya devam eder.

• Genel Açığa Satış Kuralı: SPK’nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca, halihazırda borsa genelinde yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemine izin verilmektedir.

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