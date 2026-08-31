Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre INTET payları, 1 Eylül Salı günü itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak ve aynı gün tam 9 farklı BIST endeksine dahil edilecek.

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan duyuruda, şirketin dahil edileceği endeksler şu şekilde sıralandı:

• BIST Tüm

• BIST Tüm-100

• BIST Yıldız

• BIST Halka Arz

• BIST Katılım Tüm

• BIST Teknoloji

• BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı

• BIST Bilişim

• BIST İstanbul

ENDEKS HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

KAP açıklamasında, endekslerin hesaplanmasında kullanılacak sermaye ve fiili dolaşım verileri de netleştirildi:

• Toplam Pay Sayısı: 160.000.000 adet

• Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (FDPO): Yüzde 25

• İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Borsa İstanbul'da teknoloji ve bilişim sektörüne adım atan İntetra Teknoloji'nin ilk işlem günündeki performansı yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip edilecek.

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