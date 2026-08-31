Son iki aylık periyotta borsaya adım atan şirketlerin performansları incelendiğinde, dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor: Bir yanda rekor kazançlar sunan hisseler yer alırken, diğer yanda beklentilerin altında kalarak yatırımcısını üzen şirketler bulunuyor.

YAZ DÖNEMİNİN ŞAMPİYONU: ISVEA

Son dönemdeki 11 halka arz hissesinde yüzde 100’ü aşan primler gözlenirken, yaz sezonunun en çok öne çıkan ismi İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) oldu.

• Halka Arz Fiyatı: 20,90 TL

• Zirve Fiyat: 95,50 TL

• Getiri Oranı: Yaklaşık yüzde 356,94

ISVEA’nın sergilediği bu performans, son dönemin en yüksek getirili halka arz başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

EN SERT KAYIP EKIM HİSSESİNDE

Arz coşkusuna rağmen tüm şirketler yatırımcısının yüzünü güldüremedi. Yaz döneminde en sert değer kaybını yaşayan şirket, halka arz fiyatının altına gerileyen EKIM oldu.

Hisse, arz sürecinde yaşattığı düşüşle yatırımcılarına hayal kırıklığı yaşattı.

30,26 TL fiyattan halka arz edilen EKIM, 17 liraya kadar düştü. Hissede kayıp oranı yüzde 43,82'yi buldu.

ANALİSTLERDEN TEMEL ANALİZ UYARISI

Uzmanlar, halka arz performanslarının borsa genelindeki rekorlar ve piyasa coşkusu ile paralellik gösterdiğine dikkat çekiyor.

Yüksek kâr fırsatlarının barındığı bu dönemde yatırımcıların yalnızca rüzgâra kapılmaması gerektiğini belirten analistler; şirketlerin finansal tablolarının, borçluluk yapılarının ve temel analiz verilerinin dikkatle incelenmesinin risk yönetimi açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

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