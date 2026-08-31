Pusula Holding Yönetim Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre holding, Katılımevim'deki paylarını artırmak amacıyla Borsa İstanbul üzerinden 10 milyar TL’ye kadar ilave hisse alımı yapacağını duyurdu.

Holding yetkilileri, Katılımevim’in büyüme modeline duydukları güveni vurgulayarak alımların piyasa şartlarına göre sürdürüleceğini ifade etti.

Pusula Yatırım aracılığıyla gerçekleşen bu stratejik hamle, şirketin uzun vadeli vizyonuna olan inancı pekiştirirken piyasadaki işlem hacimlerini de yukarılara taşıdı.

PİYASA PERFORMANSI VE GÜNCEL VERİLER

Haftalık periyotta BIST 100 endeksi yüzde 0,87’lik sınırlı bir yükseliş sergilerken, alım haberiyle birlikte güçlü bir prim yapan KTLEV hisseleri 69 TL seviyesine kadar tırmandı.

Saat 11:30 itibarıyla anlık borsa verilerine yansıyan son durum ise şu şekilde:

• Güncel Fiyat: Hisse, önceki kapanış seviyesi olan 69,00 TL'nin ardından gün içinde 66,10 TL seviyesinden işlem görüyor (yüzde 4 kâr satışı düşüşü).

• Haftalık ve Aylık Performans: Son dönemde yatırımcısına yüksek getiri sağlayan şirket, haftalık bazda yüzde 4,02, aylık bazda ise yüzde 42,36 değer kazandı.

• Yıllık Zirve ve Dip: Yıllık periyotta en düşük 6,05 TL seviyesini gören hisse, bugün itibarıyla 69,00 TL ile yıllık en yüksek seviyesine ulaştı.

• İşlem Hacmi: Güçlü alım ilgisiyle birlikte işlem hacmi 1,96 milyar TL (29.412.580 lot) seviyesine kadar çıktı.

Pusula Holding'in 10 milyar TL'lik dev bütçe kararı sonrasında Katılımevim hisselerinin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

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