Piyasalar haftanın ilk işlem gününe yoğun bir gündemle başlıyor. Yurt içinde büyüme ve işsizlik verileri öne çıkarken, küresel piyasalarda G20 toplantısı, Almanya enflasyonu ve İran-Hürmüz gerilimi izleniyor. Borsa İstanbul'da ise yeni haftaya alıcılı başlangıç bekleniyor.

GÖZLER BÜYÜME VE İŞSİZLİK VERİLERİNDE

Yurt içinde bugün GSYH ve işsizlik oranı açıklanacak. Haftanın devamında ise salı günü imalat PMI, perşembe günü enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Küresel tarafta bugün Almanya'nın TÜFE verisi, salı günü ise Euro Bölgesi enflasyonu takip edilecek.

MSCI DEĞİŞİKLİKLERİ BUGÜN DEVREYE GİRİYOR

Borsa İstanbul tarafında MSCI tarafından daha önce açıklanan endeks değişiklikleri 31 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. İnfo Yatırım, BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlamasını bekliyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan bir süper tankerin mayınlara çarparak alev aldığını bildirdi. Bölgede yükselen tansiyon özellikle petrol ve enerji piyasalarında fiyatlamaları etkiliyor.

Yurt içinde akaryakıt tarafında da yeni fiyat değişikliği gündemde. 1 Eylül 2026 itibarıyla motorin grubunda litre başına 3,60 TL fiyat artışı bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin 28 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ALVES – TRDKTSK82660 ISIN numaralı kira sertifikasının itfa/getiri ödemesinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

BJKAS – Futbolcusu Al Musrati ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği açıklandı.

BJKAS – Futbolcusu Amir Hadziahmetovic ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği açıklandı.

BRSAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den AA-(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

BINHO – Şirketin %76,67 bağlı ortaklığı Meta Mobilite Enerji ile Zes Dijital Ticaret arasında Şarj İstasyonu İşletmeci Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BRLSM – Şirket ve şirket bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in 333,9 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

BRISA – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

BKRGY – Şirket payları 2 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

DAPGM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

DURKN – Şirketin, 24 – 27 Ağustos arasında ECRM Candy Planning: Everyday & Summer Seasonal etkinliğine katılım sağladığı açıklandı.

ECOGR – Halka arzdan elde edilen fonun 664,5 milyon TL’sinin yatırımların finansmanında, 332,2 milyon TL’sinin kredi ödemesinde, 110,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

EBEBK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ERCB – 111 gün vadeli 64,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ENDAE – Pamukova Elektrik, VERUS ve INVES’in açtığı dava sonucunda genel kuruldaki bazı kararların yok hükmünde olduğuna karar verildiği, İzmir BAM ve Yargıtay tarafından kararın kesinleştiği, ancak B grubu payların sonradan yeniden hamiline yazılı hale getirilmesi nedeniyle kararın fiili bir etkisinin bulunmadığı açıklandı.

GUBRF – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’in 8,5 milyar TL sermayeli Stratejik Sektör Yatırımları unvanlı şirket kurumasına karar verildiği açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı, 38 milyon euro tutarında bonservis bedeli ödeneceği, futbolcuya yıllık 10 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

GENIL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

GSDHO – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen 407 milyon TL2lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin GSD Varlık tarafından kazanılması ardından devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

HEKTS – Ferbis'in stratejik öncelikleri göz önüne alınarak, halka arzın ileride yeniden değerlendirilmesine karar verildiği açıklandı.

HATSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

HUNER – Orhun Kartal tarafından 100.000.000 adet pay için başvurulan Pay Satış Bilgi Formu’nun geri çekildiği açıklandı.

IEYHO – Şirket bağlı ortaklığı Metemteks Sentetik İplik’in Çorlu'da bulunan fabrika binasını 185 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

INTET – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzın 1,7 katı talep geldiği açıklandı.

INTET – Şirket payları 1 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KUTPO – Antalya’daki 1.447 m 2 ’lik dükkanın 185 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

KLTEV – Pusula Finans Holding tarafından KTLEV paylarından 10 milyar TL’yi aşmayacak şekilde pay alımı gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

KARCL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

MNDTR – Doğal Kağıt'ın faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

MNDTR – Şirketin, hurda kağıt depolama alanında yangın yaşanan Tire kağıt üretim tesisindeki üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği açıklandı.

NUHCM – Şirketin, yatırım imkanlarının araştırılması kapsamında somut ve kesinleşmiş bir yatırım fırsatı veya yatırım kararı oluşmadığını açıklandı.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar doğrultusunda geliştirme hedefi kapsamında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imzacı olmuştur.

OZGYO – Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı İngiltere'deki REIT Property Limited’in bir gayrimenkulü 2,5 milyon sterlin tutarında satın aldığı açıklandı.

OYAKC – Şirketin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı olduğu açıklandı.

PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirildi.

SARAE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatiften Durağana revize edildiği açıklandı.

SDTTR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SNICA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TKNKA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TRALT – Çanakkale’deki Altın-Gümüş Madeni Projesi’nin ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin davada, şirketin yürütmenin durdurulması talepli temyiz başvurusunun reddedildiği, yargılamanın devam ettiği ve nihai kararın bulunmadığı açıklandı.

ULUUN – Şirketin toplam 9,76 MWm kurulu güce sahip iki lisanssız RES’i devreye aldığı, elektrik üretimine başlandığı, 3. lisanssız RES için projelendirme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 9,5 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ZRGYO – İstanbul Arnavutköy’deki KMÖEB sınırları içerisinde yer alan 43.898 m²’lik taşınmaz üzerindeki ticarethanenin arsa sahipleri ile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BLCYT – Şirket sermayesi 1 Eylül’de 100 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek.

PSGYO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat SUWEN 0,1786 0,1518 %2,80 31.08.2026 6,38 TL 6,20 TL

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alım-satım işlemlerinden 28 Ağustos 2026 tarihinde öne çıkanlar şöyle;

ALKLC – Tera Portföy tarafından 2.554.026 adet alış ve 4.909.418 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,68’e geriledi.

AVHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 187.877 adet pay 35,92 – 36,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.513 adet pay 37,96 TL fiyattan geri alındı.

A1YEN – Pardus Portföy tarafından 1.316.676 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,18’e yükseldi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 69,00 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 20,10 – 20,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.629.400 adet pay 33,70 – 34,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 8,38 – 8,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Tera Portföy tarafından 4.100.000 adet pay alış ve 143.094 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,14’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 625.000 adet pay 9,66 – 9,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRHOL – Tera Portföy tarafından 157.034 adet alış ve 118 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %33,06’ya yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

AKFGY – Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağanüstü)

KAPLM – Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)