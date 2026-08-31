Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 150 bin kişi artışla 2 milyon 860 bine ulaştı.

Verilerde genç işsizlik ve atıl işgücü oranındaki yükseliş de dikkat çekti. Genç nüfusta işsizlik yüzde 14,5'e çıkarken atıl işgücü oranı yüzde 30,6 olarak kaydedildi.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 860 BİNE ÇIKTI

15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin oldu. İşsizlik oranı da aylık bazda 0,5 puanlık artışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM 388 BİN KİŞİ AZALDI

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,3 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI GERİLEDİ

İşgücü Temmuz ayında aylık bazda 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine indi. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5'e geriledi.

İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,5'E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5'e çıktı.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,3 olurken genç kadınlarda yüzde 20,3'e ulaştı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,6

Temmuz verilerinde dikkat çeken bir diğer yükseliş atıl işgücü oranında görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.