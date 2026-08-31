Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin ayrıntıları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 24 çeyrektir büyümesini sürdürdü.

Piyasa beklentisi ise büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veri beklentinin altında kaldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 19,9 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüklüğü dolar bazında ise cari fiyatlarla 438 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

TARIMDA YÜZDE 13,3'LÜK BÜYÜME

Sektörler incelendiğinde ikinci çeyrekte en güçlü artış tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde görüldü. Sektör yıllık bazda yüzde 13,3 büyüdü.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 4, sanayi yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

Finans ve sigorta faaliyetleri ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 0,5 büyüdü.

İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 daralarak büyüme kaydetmeyen sektör oldu.

HANEHALKI TÜKETİMİ YÜZDE 3,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 arttı.

Dış ticaret tarafında ise hem ihracat hem ithalatta gerileme görüldü. Mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 3,4 azalırken ithalat yüzde 6,4 düştü.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 36,7 YÜKSELDİ

İş gücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 arttı.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 38,3 seviyesinden yüzde 38,1'e geriledi.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,3'ten yüzde 41,6'ya yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,8 büyümesini bekliyordu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 2,3'lük büyüme oranı piyasa beklentisinin 0,5 puan altında gerçekleşti.