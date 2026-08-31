Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki anlık hareketlilik, akaryakıt tabelalarını yeniden hareketlendirirken sürücüleri de akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi öncesinde, milyonlarca araç sahibi internet arama motorlarında "bugün benzin fiyatı ne kadar" ve "motorine zam geldi mi" sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot ve LPG pompa fiyatlarında son durum!

MOTORİNE 3,60 TL ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında 13-31 Ağustos döneminde litre başına sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, 1-30 Eylül döneminde 3 TL olacak. ÖTV tutarına yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatlarında litre başına toplam 3,60 TL'lik artış oluşacak.

Yeni tarife 1 Eylül Salı günü itibarıyla geçerli olacak. Mevcut fiyatların diğer piyasa koşulları nedeniyle değişmediği varsayıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda 77,48 TL olan motorinin litre fiyatı vergi etkisiyle yaklaşık 81,08 TL'ye yükselecek.

ÖTV artışı bununla da sınırlı kalmayacak. Belirlenen takvime göre motorindeki ÖTV litre başına ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta ise 12 TL olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ÖTV tutarı 13,9006 TL'ye çıkacak

31 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 74,34 TL, motorinin litresi ise 77,48 TL'den satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 74,34 TL/LT

Motorin: 77,48 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 74,20 TL/LT

Motorin: 77,34 TL/LT

LPG: 33,19 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 75,32 TL/LT

Motorin: 78,60 TL/LT

LPG: 33,89 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 75,60 TL/LT

Motorin: 78,87 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru esas alınıyor. Bu verilerde belirli bir fiyat değişimi oluşması durumunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı yeniden hesaplanıyor.

Hesaplamanın ardından dağıtım şirketlerinin uyguladığı pompa fiyatları belirleniyor. Rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle benzin ve motorin fiyatları şirketlere ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.