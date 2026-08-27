Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı gerileme akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına 27 Ağustos 2026 itibarıyla 5,36 TL indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları yeniden 80 TL'nin altına geriledi. Peki benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? İşte 27 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE 5,36 TL İNDİRİM

İndirimin tabelalara yansımasıyla motorin fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 77 TL seviyelerine inerken Ankara ve İzmir'de de 79 TL'nin altında fiyatlanmaya başladı.

27 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası

Benzin: 74,29 TL

Motorin: 77,43 TL

LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 74,13 TL

Motorin: 77,27 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,26 TL

Motorin: 78,53 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,57 TL

Motorin: 78,83 TL

LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kuru da belirleyici oluyor. Brent petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarında yaşanan değişimler, kur hareketleriyle birlikte pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.