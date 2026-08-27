Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), İstanbul'da gerçekleştirilecek yeni bir hastane projesine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu. Şirket, yaklaşık 60 bin metrekarelik projenin mekanik, elektrik ve ince işlerini kapsayan ihalenin lehine sonuçlandığını açıkladı.

Birleşim Mühendislik tarafından yapılan açıklamaya göre proje, Türkiye'de faaliyet gösteren zincir hastane gruplarından birine ait olacak.

İstanbul'da hayata geçirilecek hastane projesinin yaklaşık 60 bin metrekarelik alana sahip olacağı belirtildi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İhalenin kazanılmasının ardından projeye ilişkin sözleşme görüşmelerine de başlandı.

Birleşim Mühendislik, süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Şirket tarafından henüz projenin toplam sözleşme bedeline ilişkin bir açıklama yapılmadı.