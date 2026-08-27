Gümüş fiyatları ağustos ayında yüzde 20'ye varan yükselişle 70 dolar sınırını test ederken Bank of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. BofA, ons gümüşün önce 55 dolara kadar gerileyebileceğini, ardından yeniden yükselişe geçerek 2027'de 75 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın tahmininin gerçekleşmesi halinde mevcut 68 dolar seviyesinden önce yaklaşık yüzde 19'luk bir geri çekilme yaşanabilir.

ÖNCE 55 DOLAR, ARDINDAN 75 DOLAR BEKLENTİSİ

Bank of America'nın tahminlerine göre ons gümüşün 2026'nın üçüncü çeyreğinde 60 dolar civarında olması bekleniyor.

Banka, yılın son çeyreğinde ise fiyatların 55 dolara kadar gerilemesini öngörüyor. Gümüşün yaklaşık 68 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında 55 dolarlık tahmin, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 19'luk geri çekilmeye karşılık geliyor.

BofA'nın tahminleri gümüşte kalıcı bir düşüş beklentisine işaret etmiyor. Banka, 2027'nin ilk çeyreğinde ons gümüşün yeniden 63 dolara yükselmesini bekliyor.

Asıl yükselişin ise sonraki çeyreklerde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre gümüş;

2026 üçüncü çeyrek: 60 dolar

2026 dördüncü çeyrek: 55 dolar

2027 birinci çeyrek: 63 dolar

2027 ikinci çeyrek: 75 dolar

2027 üçüncü çeyrek: 75 dolar

2027 dördüncü çeyrek: 65 dolar

Buna göre gümüşün 55 dolarlık seviyeden 75 dolara yükselmesi yaklaşık yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor.

100 DOLAR İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Bank of America analistleri daha önce altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin devam etmesi durumunda gümüşün 100 doların üzerine çıkabileceğine de dikkat çekmişti.

Ancak bankaya göre böyle bir yükselişin kalıcı olması garanti değil. Gümüşün altından farklı olarak sanayi talebine yüksek ölçüde bağımlı olması, fiyatların ekonomik aktivitedeki değişimlerden daha fazla etkilenmesine neden oluyor.

BofA ayrıca sanayi kaynaklı gümüş talebinin geçen yıl zirve yapmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yatırımcı talebinin fiyatların yönünde daha belirleyici hale gelebileceği öngörülüyor.

BANKALARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ AYRIŞIYOR

Gümüşün geleceğine ilişkin büyük finans kuruluşlarının beklentileri arasında da belirgin farklılıklar bulunuyor.

JPMorgan 2027 yılı için ortalama 63 dolar civarında daha temkinli bir tahminde bulunurken ING, yılın son çeyreğinde 74 dolar seviyesini öngörüyor.