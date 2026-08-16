ABD'de peş peşe açıklanan enflasyon verileri, Fed'e yönelik faiz beklentilerini değiştirirken altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı ağustos ayında yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken gümüş 65 doların üzerine çıktı. Şimdi değerli metal yatırımcılarının gözü, Fed'in 19 Ağustos'ta yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Fed'in 29 Temmuz toplantısında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ayrıntılarını gösterecek tutanaklar, faizlerin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol açısından kritik önem taşıyor. Özellikle faiz artışı isteyen 3 üyenin gerekçeleri altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilecek.

FED BEKLENTİSİ BİR AYDA TERSİNE DÖNDÜ

Piyasaların Fed'e yönelik fiyatlamasındaki değişim rakamlara da yansıdı.

CME FedWatch verilerine göre Fed'in eylül toplantısında faizleri sabit bırakma olasılığı bir ay önce yüzde 42 seviyesindeyken yüzde 69,4'e yükseldi.

Faizlerin daha uzun süre mevcut seviyelerde kalabileceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri destekleyen unsurlardan biri oldu.

ALTIN AĞUSTOSTA YÜZDE 10'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Değişen faiz beklentileri altın fiyatlarına hızlı şekilde yansıdı.

Ons altın 14 Ağustos itibarıyla 4 bin 383 dolar seviyesine ulaşırken ağustos ayındaki yükselişi yüzde 10'u aştı. Böylece değerli metal son yılların en güçlü ağustos performanslarından birine yöneldi.

Faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, reel getirilerin gerilemesi beklentisini güçlendirirken altını elde tutmanın fırsat maliyetinin azalacağı beklentisi de fiyatları destekledi.

GÜMÜŞ 65 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı da 65,05 dolara kadar yükseldi.

Altın ve gümüş arasındaki fiyat ilişkisini gösteren altın/gümüş oranı ise 70 seviyelerinden 67,4'e geriledi.

Orandaki düşüş, gümüşün söz konusu dönemde altından daha güçlü performans gösterdiğine işaret etti. Gümüş fiyatları yatırım talebinin yanı sıra endüstriyel kullanımdan kaynaklanan talep tarafından da destekleniyor.

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 19 AĞUSTOS NEDEN ÖNEMLİ?

Piyasalarda şimdi gözler 19 Ağustos'ta yayımlanacak 29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına çevrildi.

Tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyon, faizler ve ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra faiz artırımı isteyen 3 üyenin hangi gerekçelerle çoğunluktan ayrıldığı da yakından takip edilecek.

Şahin üyelerin yeni bir faiz artışı için enflasyonun yeniden hızlanmasını şart olarak gördüğünün anlaşılması, faizlerin sabit tutulacağı yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirebilir.

Buna karşılık tutanakların Fed içinde faiz artırımına yönelik beklentilerden daha güçlü bir eğilime işaret etmesi durumunda değerli metaller üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.