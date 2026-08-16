Altın fiyatları 16 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde. Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında fiyatlar yukarı yönlü seyrederken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Altın fiyatları ne kadar oldu?" soruları da öne çıktı.

Serbest piyasada gram altının satış fiyatı 6 bin 737 TL'yi aşarken, çeyrek altın 11 bin TL sınırının üzerine çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin TL'ye yaklaştı.

16 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.374,77 dolar - Satış 4.378,03 dolar

Gram altın: Alış 6.736,33 TL - Satış 6.737,19 TL

Çeyrek altın: Alış 10.778,13 TL - Satış 11.015,31 TL

Yarım altın: Alış 21.488,89 TL - Satış 22.030,62 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.112,51 TL - Satış 43.926,49 TL

Tam altın: Alış 43.503,00 TL - Satış 43.792,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.112,51 TL - Satış 43.926,49 TL

Ata altın: Alış 44.029,76 TL - Satış 45.148,45 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.088,48 TL - Satış 6.300,37 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.657,99 TL - Satış 4.870,47 TL

Gremse altın: Alış 108.290,00 TL - Satış 109.110,00 TL

ÇEYREK ALTIN 11 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir çeyrek altına da yansıdı. Serbest piyasada çeyrek altının alış fiyatı 10.778,13 TL olurken, satış fiyatı 11 bin TL'nin üzerinde kalmaya devam ederek 11.015,31 TL seviyesine ulaştı.

10, 50 VE 100 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 6.737,19 TL'lik güncel satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre farklı miktarlardaki altının TL karşılığı şöyle;

5 gram altın: 33.685,95 TL

10 gram altın: 67.371,90 TL

20 gram altın: 134.743,80 TL

50 gram altın: 336.859,50 TL

100 gram altın: 673.719 TL

Bu hesaplama gram altının güncel satış fiyatı üzerinden yapılırken, kuyumcu ve bankalarda uygulanan alış-satış makası nedeniyle ödenecek tutar farklılık gösterebilir.