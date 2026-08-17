Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde bütçe gelirleri 1 trilyon 412,4 milyar TL olurken, gelir ve giderler arasındaki fark sonucunda merkezi yönetim bütçesi 378,1 milyar TL açık verdi.

Bütçe, bir önceki ay olan haziranda fazla vermişti.

FAİZ DIŞI AÇIK 51,3 MİLYAR TL OLDU

Temmuz ayında bütçenin faiz dışı dengesi de açık verdi. Faiz dışı açık 51,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Böylece temmuz ayında toplam bütçe açığı 378,1 milyar TL olurken, faiz dışı açık 51,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,32 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Ocak-Temmuz 2026 dönemine bakıldığında merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 520,7 milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında bütçe gelirleri ise 9 trilyon 199,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece ocak-temmuz dönemindeki merkezi yönetim bütçe açığı 1 trilyon 320,9 milyar TL oldu.

İLK 7 AYDA FAİZ DIŞI FAZLA 470,1 MİLYAR TL

Yılın ilk 7 aylık döneminde faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 729,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Aynı dönemde faiz dışı denge ise 470,1 milyar TL fazla verdi.

Temmuz ayında faiz dışı dengenin 51,3 milyar TL açık vermesine karşın, yılın ilk 7 aylık döneminde faiz dışı bütçe dengesi pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.