Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi ödemelerinde gönüllü uyumu artırmak amacıyla mükelleflere yönelik bilgilendirme çalışmalarını genişletti.

SMS hatırlatmalarının yanı sıra Dijital Vergi Dairesi, internet sitesi ve sosyal medya kanallarını kullanan GİB, rehber, video ve infografiklerle mükellefleri hakları, ödeme tarihleri ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdi.

MTV TAHSİLATINDA REKOR GELDİ

Bu kapsamda, MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı.

Dijital Vergi Dairesi, Başkanlığın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer dijital iletişim kanalları üzerinden yürütülen bilgilendirme faaliyetleriyle desteklenen bu çalışmalar sonucunda, temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellef ikinci taksit ödemesini süresinde gerçekleştirdi. Böylece, MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022 yılından bu yana MTV tahsilat/tahakkuk oranlarında ortalama yüzde 15 iyileşme sağlanırken temmuz ayında tahsilat 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Bu yıl temmuz ayında mükellefler tarafından toplam 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira MTV ikinci taksit ödemesi yapıldı. Ocak ve temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu.

SMS ile hatırlatma yapılan MTV mükelleflerinin zamanında ödeme oranı, hatırlatma yapılmayan mükelleflere göre yüzde 26 daha yüksek oldu.

GELİR VERGİSİ SÜRESİNDE ÖDENDİ

2025 yılında ticari, zirai, serbest meslek kazancı ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden, bu yılın mart ayında beyannamesini verip gelir vergisi ikinci taksitini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin 625 mükellefe ödeme süresinin son günü öncesinde SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'inin de temmuz ayında ikinci taksitini süresinde ödediği görüldü.

Özellikle meslek mensubu hizmetinden yararlanmayan kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı mükelleflerine gönderilen mesajlarla vergiye gönüllü uyum desteklendi.

YENİ MÜKELLEFLERE İLK GÜNDEN SMS

GİB, işe yeni başlayan mükellefleri de vergi yükümlülükleri konusunda bilgilendiriyor. 2024'te başlatılan uygulama kapsamında haziran sonuna kadar 912 bin 615 yeni mükellefe SMS gönderildi. Mesajlarda yer alan bağlantılar üzerinden mükellefler, hakları, bildirim yükümlülükleri, belge düzeni, defter tutma ve vergi ödeme yöntemlerine ilişkin hazırlanan rehberlere ulaşabiliyor.

VERGİ BORCU OLANLAR İÇİN 31 AĞUSTOS HATIRLATMASI

Vergi dairesine borcu bulunan mükelleflere düşük oranlı tecil faiziyle uzun vadeli taksitlendirme imkanı sunan uygulama 31 Ağustos'ta sona erecek. GİB, sürenin dolmasından önce mükelleflerin uygulamadan yararlanabilmesi için rehber, infografik ve bilgilendirici videolar hazırladı.

Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulama ise 31 Temmuz 2027'ye kadar devam edecek.

"GÖNÜLLÜ UYUMU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de mükellefin vergiye gönüllü uyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vergi sisteminde önceliğimiz, mükelleflerimizin yükümlülüklerini doğru, kolay ve zamanında yerine getirebilecekleri bir yapı oluşturmaktır. Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek ülkemizin kalkınmasına ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. Gelir İdaresi Başkanlığımız da mükelleflerimizin yanında olmaya, rehberlik etmeye ve vergiye gönüllü uyumu artıracak uygulamaları geliştirmeye kararlılıkla devam edecektir."