Yapılan açıklamalara göre iki şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacağını ilan ederken, bir şirket ise bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)



Merit Turizm Genel Kurulu, yatırımcılarına hisse başına kâr payı ödenmesini onayladı.

• Hisse Başı Brüt Temettü: 1,00 TL

• Hisse Başı Net Temettü: 0,85 TL

• Ödeme Tarihi: 27 Ekim

Net Holding A.Ş. (NTHOL)



Net Holding de kâr payı dağıtım kararı alan bir diğer şirket oldu.

• Hisse Başı Brüt Temettü: 1,00 TL

• Hisse Başı Net Temettü: 0,85 TL

• Ödeme Tarihi: 16 Aralık

Penguen Gıda’dan Pas Geçme Kararı



Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) ise Genel Kurul kararı doğrultusunda bu dönem için temettü dağıtımı yapılmayacağını bildirdi.

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