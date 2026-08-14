Şirket tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir şirket kuruluşunun tamamlandığı bildirildi.

KAP bildiriminde yer alan detaylara göre yeni yapılanmanın temel amaçları şu şekilde öne çıkıyor:

• Sürdürülebilir Büyüme: Başta düz cam işkolu olmak üzere, Şişecam'ın cam faaliyetlerindeki küresel büyüme ivmesini desteklemek.

• Pazar Hâkimiyeti: ABD pazarındaki mevcut varlığı, pazar payını ve penetrasyonu daha da güçlendirmek.

• Müşteri İlişkileri: Bölgedeki yeni müşteri kazanımını hızlandırmak ve sağlanan müşteri hizmet seviyesini üst noktalara taşımak.

TAMAMI ŞİŞECAM SERMAYELİ 100 BİN DOLARLIK YATIRIM

Resmî kuruluş işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan yeni şirketin unvanı "Sisecam USA Trading" olarak açıklandı.

ABD’de yerleşik olarak faaliyet gösterecek olan şirketin 100.000 ABD Doları tutarındaki sermayesinin tamamının doğrudan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi.

Bu hamle ile Şişecam, küresel tedarik zinciri ve operasyonel gücünü Amerika kıtasında daha aktif kullanmayı hedefliyor.

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