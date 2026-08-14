Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre Akfen İnşaat, SDT Uzay ve Savunma ile Orge Enerji, mevcut sermayelerini hisse sahiplerinden ek bir bedel talep etmeksizin önemli oranlarda yükseltecek.

AKFIS – YÜZDE 500 BEDELSİZ

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), mevcut sermayesini yüzde 500 oranında artırma kararı aldı.

• Mevcut Sermaye: 636.584.078 TL

• Bedelsiz Artış Tutarı: 3.182.920.390 TL (İç kaynaklardan)

• Yeni Ulaşılacak Sermaye: 3.819.504.468 TL

SDTTR – YÜZDE 1000 BEDELSİZ

Savunma sanayii temsilcilerinden SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), sermayesini 10 katına (yüzde 1.000) çıkarıyor.

• Mevcut Sermaye: 58.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Tutarı: 580.000.000 TL (İç kaynaklardan)

• Yeni Ulaşılacak Sermaye: 638.000.000 TL

ORGE – YÜZDE 400 BEDELSİZ

Enerji sektörünün dikkat çeken şirketlerinden Orge Enerji Elektrik A.Ş. (ORGE), sermayesini yüzde 400 artıracak.

• Mevcut Sermaye: 80.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Tutarı: 320.000.000 TL (İç kaynaklardan)

• Yeni Ulaşılacak Sermaye: 400.000.000 TL

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını (geçmiş yıl kârları, yedek akçeler, gayrimenkul veya iştirak satış kazançları gibi özkaynak kalemlerini) sermaye hesabına aktararak yeni hisse senetleri ihraç etmesidir.

Bu işlemde:

• Cebinizden para çıkmaz: Şirket yatırımcılardan ek bir ücret veya fon talep etmez.

• Şirkete taze para girmez: Şirket dışarıdan yeni bir kaynak sağlamaz, sadece kendi muhasebe hesapları arasında transfer yapar.

• Şirketin toplam piyasa değeri değişmez: Sermaye artırımı ile hisse sayısı artarken, her bir hissenin fiyatı aynı oranda düşer. Dolayısıyla portföyünüzün toplam Türk Lirası değeri bölünme anında aynı kalır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketlerin özkaynaklar kalemi altında yer alan iç kaynakları ödenmiş sermayeye aktarılır. Bu işlem yatırımcıların elindeki toplam hisse değerini değiştirmemekle birlikte hisse adedini artırarak piyasadaki likiditeyi desteklemeyi amaçlar.

100 LOT HİSSE KAÇ LOT OLUR?

Elinizdeki hisse sayısının kaç lota ulaşacağı, şirketin açıkladığı bedelsiz sermaye artırımı oranına (%) bağlıdır.

Farklı bedelsiz oranlarına göre elinizdeki 100 lotun ulaşacağı yeni lot sayıları:

Bedelsiz Artırım Oranı (%) Kazandığınız İlave Lot Toplam Yeni Lot Sayınız %400 (Örn: ORGE) +400 Lot 500 Lot %500 (Örn: AKFIS) +500 Lot 600 Lot %1000 (Örn: SDTTR) +1000 Lot 1.100 Lot

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