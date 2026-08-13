Turkcell'in 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları 144 milyar 948 milyon 23 bin TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 137 milyar 215 milyon 767 bin TL seviyesine göre yüzde 6 arttı.

Brüt kâr ise 37 milyar 811 milyon 219 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 38 milyar 158 milyon 331 bin TL olan brüt kâr yüzde 1 geriledi.

FAVÖK YÜZDE 1 YÜKSELDİ

Şirketin FAVÖK'ü 2026'nın ilk 6 ayında 61 milyar 52 milyon 215 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 60 milyar 528 milyon 940 bin TL olan FAVÖK, yüzde 1 arttı.

NET KÂR 10,2 MİLYAR TL

Turkcell'in net dönem kârı da yükseliş gösterdi. Şirket, 2026'nın ilk 6 ayında 10 milyar 194 milyon 669 bin TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 9 milyar 865 milyon 578 bin TL seviyesindeydi.

Böylece Turkcell'in net dönem kârı yıllık bazda yüzde 3 arttı.

NET BORÇ YÜZDE 15 AZALDI

Turkcell'in toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 661 milyar 504 milyon 849 bin TL seviyesinden 659 milyar 893 milyon 889 bin TL'ye geriledi.

Şirketin net borcu ise 44 milyar 494 milyon 334 bin TL olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 52 milyar 250 milyon 968 bin TL olan net borçta yüzde 15 düşüş kaydedildi.

Özkaynaklar ise 309 milyar 560 milyon 267 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

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