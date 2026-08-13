Şirketin 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları 2 milyar 637 milyon 957 bin TL oldu. Gentaş'ın satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 736 milyon 875 bin TL seviyesine göre yüzde 4 geriledi.

Brüt kâr ise 572 milyon 57 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 606 milyon 503 bin TL olan brüt kâr, yıllık bazda yüzde 6 azaldı.

FAVÖK YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Şirketin FAVÖK'ü 2026'nın ilk 6 ayında 284 milyon 125 bin TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 317 milyon 742 bin TL olan FAVÖK, yüzde 11 geriledi.

NET KÂR YÜZDE 284 ARTTI

Gentaş'ın bilançosunda en dikkat çeken gelişme ise net dönem kârında yaşandı.

Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 203 milyon 388 bin TL net dönem kârı açıkladı. Gentaş'ın geçen yılın aynı dönemindeki net dönem kârı 52 milyon 924 bin TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 284 arttı.

Gentaş'ın toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 6 milyar 765 milyon 586 bin TL seviyesinden 6 milyar 451 milyon 741 bin TL'ye geriledi.

Şirketin net borç kalemi ise eksi 178 milyon 608 bin TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklar 4 milyar 194 milyon 933 bin TL seviyesinde bulunurken, önceki çeyreğe göre yüzde 5 düşüş kaydedildi.

GENTS hisseleri yüzde 0,95’lik yükselişle 5,29 TL’den günü kapattı.

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