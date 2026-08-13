Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki hareketliliği tahvil tarafında hız kazanırken, hisse senetlerinde de yeniden net alıma geçildi. TCMB verilerine göre yabancılar 7 Ağustos ile biten haftada 505 milyon dolarlık tahvil ve 1,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Güncel haftalık yabancı takas verilerinde ise DAPGM, EFOR ve CWENE öne çıktı.

YABANCILAR HİSSEDE YENİDEN ALIMA GEÇTİ

Hisse senedi piyasasında da önceki haftaya göre yön değişimi yaşandı.

Yabancı yatırımcılar 7 Ağustos ile biten haftada 1,5 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta ise yabancılar 185,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmıştı. Böylece hisselerde altı hafta sonra görülen satışın ardından yabancı yatırımcılar yeniden sınırlı da olsa net alıcı konumuna geçti.

Tahvil piyasasında 505 milyon dolarlık güçlü giriş görülürken, hisse senetlerindeki net alımın 1,5 milyon dolar ile daha sınırlı kalması dikkat çekti.

HAFTALIK YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

TCMB'nin menkul kıymet istatistiklerinden ayrı olarak, güncel haftalık yabancı takas oranları incelendiğinde Borsa İstanbul'da bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler görüldü.

DAP Gayrimenkul (DAPGM), yabancı takas oranındaki 3,49 puanlık artışla listenin ilk sırasında yer aldı. DAPGM'de yabancı oranı yüzde 12,90'dan yüzde 16,39'a yükseldi.

Efor Yatırım'da (EFOR) yabancı takas oranı 3,48 puan artarak yüzde 22,16'dan yüzde 25,64'e çıktı.

CW Enerji'de (CWENE) ise 2,20 puanlık yükseliş yaşandı ve yabancı takas oranı yüzde 14,20'den yüzde 16,40'a ulaştı.

TÜPRAŞ VE KOÇ HOLDİNG DE LİSTEDE

Haftalık yabancı takas oranı artan hisseler arasında büyük şirketler de yer aldı.

Tüpraş'ta (TUPRS) yabancı oranı 1,72 puan artışla yüzde 46,65'e, Türk Altın İşletmeleri'nde (TRALT) 1,40 puan artışla yüzde 27,82'ye yükseldi.

Koç Holding'de (KCHOL) yabancı takas oranı 0,96 puan artarak yüzde 52,67, TOFAŞ'ta (TOASO) 0,89 puan artarak yüzde 26,79 oldu.

Anadolu Efes'te (AEFES) oran yüzde 48,42'ye, Europower Enerji'de (EUPWR) yüzde 26,50'ye, Kuyas Yatırım'da (KUYAS) ise yüzde 7,48'e yükseldi.