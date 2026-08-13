Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankasının toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında yükseldi.

Bir önceki hafta 164 milyar 448 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 13 milyar 918 milyon dolarlık artışla 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE 7,2 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

TCMB'nin brüt döviz rezervleri 7 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 7 milyar 211 milyon dolar arttı.

31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, son verilerle birlikte 71 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Böylece brüt döviz rezervlerinde bir haftada yüzde 11'i aşan artış gerçekleşti.

ALTIN REZERVLERİ 107 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Merkez Bankasının altın rezervlerinde de aynı dönemde güçlü yükseliş kaydedildi.

31 Temmuz haftasında 100 milyar 637 milyon dolar olan altın rezervleri, 7 Ağustos itibarıyla 6 milyar 708 milyon dolar artarak 107 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Böylece haftalık rezerv artışına hem döviz hem de altın rezervleri önemli katkı sağladı.

TCMB'NİN TOPLAM REZERVİ 178,4 MİLYAR DOLAR

Son verilerle birlikte TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada:

164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara yükseldi.

Haftalık artış ise 13 milyar 918 milyon dolar olarak gerçekleşti.