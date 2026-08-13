Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davalarında satış sürecine ilişkin kurallar değiştirildi.

31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, miras kalan ev, arsa ve tarla gibi taşınmazların ilk ihalesinde yasal mirasçılara öncelik tanındı.

İLK İHALEYE SADECE MİRASÇILAR KATILABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre aile büyüklerinden kalan taşınmazların ilk satışında eş, çocuklar ve duruma göre anne, baba veya kardeşler gibi yasal mirasçılar öncelikli olacak.

İlk açık artırmaya, mirasçı olmayan üçüncü kişilerin katılmasına izin verilmeyecek. Böylece aileden kalan taşınmazların öncelikli olarak mirasçılar arasında kalmasının hedeflendiği belirtildi.

Ancak teyze, hala gibi yasal mirasçı olmayan akrabalar ilk ihaleye katılamayacak.

SATIŞ BEDELİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Düzenlemeyle taşınmazların ilk ihaledeki satış bedeline ilişkin uygulama da değişti.

Önceki sistemde ihalelerin muhammen bedelin yüzde 50'si üzerinden başlamasının, bazı taşınmazların gerçek değerinin altında satılmasına yol açabildiği belirtiliyordu.

Yeni uygulamada ise miras kalan gayrimenkuller, ilk ihalede eksper tarafından belirlenen yüzde 100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya çıkarılacak.

İLK İHALEDE SATILMAZSA İKİNCİ İHALE YAPILACAK

İlk ihalede mirasçılar arasında satış gerçekleşmemesi halinde süreç ikinci ihaleye taşınacak.

İkinci ihalede ise üçüncü kişilerin de ihaleye katılmasına izin verilecek. Böylece ilk aşamada mirasçıların önceliği korunurken, taşınmazın ikinci ihalede daha geniş bir alıcı kitlesine sunulmasının önü açılacak.

Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın değerlendirmelerine göre düzenlemenin temel amaçları arasında mirasçıların mülkiyet hakkının korunması ve aileden kalan taşınmazların gerçek değerinin altında satılmasının önlenmesi bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında ilk ihalede mirasçılar öncelikli olacak, üçüncü kişiler ise ancak ikinci ihalede sürece dahil olabilecek.

Kaynak: Sözcü