Listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bulunurken, ikinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı.

ZİRVEDE SELÇUK BAYRAKTAR

2025 yılında Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2 milyar 991 milyon 536 bin 760,62 TL gelir vergisi ödedi.

İkinci sıradaki Haluk Bayraktar'ın ödediği gelir vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 660,87 TL olarak açıklandı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Rahmi Koç ise 830 milyon 795 bin 72,17 TL gelir vergisi ödedi.

İLK 20'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Listenin dördüncü sırasında Mehmet Sinan Tara 676 milyon 261 bin 751,92 TL vergi ile yer aldı. Yedinci sırada Erman Ilıcak 557 milyon 655 bin 112,13 TL vergi ödedi.

Dokuzuncu sırada Mehmet Cengiz 448 milyon 694 bin 700,95 TL, 10. sırada Ceyda Lale Tara 430 milyon 317 bin 465,73 TL vergi ile yer aldı.

sıradaki Ahmet Cengiz 417 milyon 497 bin 90,84 TL, 13. sıradaki Mehmet Ömer Koç ise 414 milyon 993 bin 536,41 TL gelir vergisi ödedi.

Listenin 17. sırasında Ekrem Cengiz 397 milyon 509 bin 699,21 TL, 20. sırasında ise Veli Ergin İmre 297 milyon 765 bin 221,63 TL vergi ile yer aldı.

İlk 20'de 9 mükellef isminin açıklanmasını istemediği görüldü.

İLK 20 VERGİ REKORTMENİ

Sıra Mükellef Vergi tutarı İkamet ili 1 Selçuk Bayraktar 2.991.536.760,62 TL İstanbul 2 Lütfü Haluk Bayraktar 2.502.027.660,87 TL İstanbul 3 Mustafa Rahmi Koç 830.795.072,17 TL Ankara 4 Mehmet Sinan Tara 676.261.751,92 TL İstanbul 5 Açıklanmadı — — 6 Açıklanmadı — — 7 Erman Ilıcak 557.655.112,13 TL Ankara 8 Açıklanmadı — — 9 Mehmet Cengiz 448.694.700,95 TL İstanbul 10 Ceyda Lale Tara 430.317.465,73 TL İstanbul 11 Açıklanmadı — — 12 Ahmet Cengiz 417.497.090,84 TL İzmir 13 Mehmet Ömer Koç 414.993.536,41 TL İstanbul 14 Açıklanmadı — — 15 Açıklanmadı — — 16 Açıklanmadı — — 17 Ekrem Cengiz 397.509.699,21 TL İstanbul 18 Açıklanmadı — — 19 Açıklanmadı — — 20 Veli Ergin İmre 297.765.221,63 TL İstanbul

Kaynak: Ekonomim

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