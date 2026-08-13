Ağustostan itibaren geçerli olacak adımla motorinde ÖTV önce sıfırlanacak, ardından yıl sonuna kadar kademeli bir indirim modeli uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bütçe disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele sayesinde elde edilen mali alanın doğrudan dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla kullanıldığını belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN FİYATLARA ETKİSİ SINIRLANACAK

Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki baskısına dikkat çeken Şimşek, kararın gerekçesini ve hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz."

"TEMEL HEDEF FİYAT İSTİKRARI"

Kararlı duruşun süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, açıklamasını "Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, taşımacılık ve üretim süreçlerinde kritik bir girdi olan motorindeki maliyet artışının dizginlenmesi ve genel fiyatlar genel düzeyine olumsuz yansımasının önüne geçilmesi hedefleniyor.