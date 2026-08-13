Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklıyor. Karahan'ın sunumunda yıl sonu enflasyon tahminleri, dezenflasyon süreci ve para politikasına ilişkin mesajlar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilecek.

Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı için enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 düzeyinde belirlenmişti.

Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

Haziran ayında jeopolitik risklerde gerileme gözlemledik. Dalgalı bir görünüm sergilendi. Tedarik zincirlerindeki aksamalar devam ediyor.

Mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor. Doğal gaz fiyatları da öyle.

Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. 2027 yılında ise bir miktar toparlanma bekleniyor. Dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları ve küresel enflasyon enflasyon görünümü üzerinde etkiliyor.

Fed'in sözlü yönlendirmeyi bırakmasının ardından faiz politikası belirsiz seyrediyor.

İşgücü piyasasında manşet işsizlik oranının gerilediğini görüyoruz. İşsizlik oranı ortalamanın altında seyrediyor.

çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti jeopolitik gelişmelerin talebi kısmen Türkiye'ye kaydırdığını görüyoruz. İhracat arttı.

TEMMUZDA ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ

Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde dağılım bazlı göstergeler öncülüğünde gerileme gördük. Bununla birlikte, tasarım gereği daha uzun vadeli eğilimleri yansıtan ve tek seferlik etkileri dışlayan trend enflasyon göstergesi görece yatay seyrediyor.

Son aylarda dezeneflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Bu dinamikler eşliğinde yıllık TÜFE 31,8 çekirdek enflasyon ise manşet enflasyonun biraz altında kaldı.

Jeopolitik gelişmeler artan gelişmeler neticesinde enerji fiyatları arttı. Eşel mobil uygulaması fiyatlardaki artışı sınırladı.

GIDA ENFLASYONUNDAKİ OLUMSUZ AYRIŞMA BELİRGİNLEŞTİ

Bildiğiniz gibi, jeopolitik şokun enflasyondaki ilk yansımaları ağırlıklı olarak enerji ve petrokimya ile bağlantısı güçlü alt gruplar üzerinden gerçekleşti. Bu doğrultuda, enerji ve temel mal grubu enflasyonlarında ikinci çeyrekte bir güçlenme izledik.

Gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın, gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AĞUSTOS AYINA DA SARKIYOR

Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları temmuz ayında yeniden yükseldi. Öncü göstergeler, bu etkilerin ağustos ayına da sarktığına işaret ediyor.

Sıkı para politikasının tüketim talebinde yol açtığı yavaşlama, temel mal enflasyonundaki artışı sınırlayan önemli bir faktör oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

2026 yılı ocak ayında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 37 seviyesine indirmiştik. 1 hafta ihalaleli repo vadesi açmadık.

Tahminlerimizi oluştururken para politikasındaki sıkı duruşumuzu esas aldık. 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28'e yükselttik. 2027 yılı için enflasyon tahminimizi yüzde 15, 2028 yılı için yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. 2026 yılı tahminindeki güncellemede motorin ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ile gıda enflasyonundaki yükseliş etkili oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumu sona erdikten sonra soru-cevap bölümüne geçildi;

Önümüzdeki döneme ilişkin risklerin olduğu yerde dışsal şokları ve beklentileri yeterince dahil ediyor mu?

Son üç yıla baktığımızda tahminlerimizin ve hedeflerimizin üzerinde kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Birçok dışsal şokla karşı karşıya geldik ve bunlar olumsuz yönde oldu. Bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin üzerinde kaldık; sıkı para politikası olmasaydı daha yüksek seviyeleri görürdük. Kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak lazım, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı şart. En doğrusu kararlılıkla devam etmek, dezenflasyon odaklı sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz.

Gözlemlediğiniz fiyatların doğası ile ilgili bir sapma mı oldu? Ağustos TÜFE’sinde dayanıklı malda bir bozulma mı göreceğiz?

Ana eğilim tahminlerimizden farklı olarak olumlu oldu, manşete aynı oranda yansımadığı bir ay oldu. Birden fazla faktör öne çıkıyor. Savaşın yeniden başlaması etkili oldu. Gıda temmuz ayında öne çıkan bir unsur oldu. Ana eğilim de bir miktar geriledi. Temel malın iyi gelmesinden temel fark oluştu. Kira ve eğitimde bizim beklediğimizden bir miktar daha iyi bir görünüm söz konusu oldu. Savaşa yönelik gelişmelere rağmen bu iyileşmenin iyice netleşiyor olması oldukça önemli. Özetle bakmak gerekirse temmuz ayında bizim beklentimize göre farklı gerçekleşmenin temel mal üzerinde kaynaklandığını, burada da sıkı para politikasının bizim tahminimizden daha etkili olmasının öne çıktığını görüyoruz. Ağustos ayına sarkan bir etki söz konusu değil; ağustos ayının kendine has dinamikleri olacak. Ağustos ayı için yönlendirme yapmayı sağlıklı bulmuyorum.