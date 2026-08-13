Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım sektöründeki maliyet ve fiyat değişimlerini ortaya koyan Temmuz 2026 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) raporunu yayımladı.

Fiyatlar, Temmuz 2026’da bir önceki aya kıyasla yüzde 2,31 oranında arttı. Endeksteki diğer kritik değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

• Bir önceki yılın aralık ayına göre: Yüzde 10,22 artış

• Bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık): Yüzde 18,81 artış

• On iki aylık ortalamalara göre: Yüzde 35,12 artış

SEKTÖREL DETAYLAR VE ANA GRUPLAR

Sektörel bazda bir önceki aya göre bakıldığında, en belirgin fiyat artışı yüzde 2,52 ile tarım ve avcılık ürünlerinde yaşandı.

Balıkçılık ve su ürünleri grubunda fiyatlar yüzde 0,82 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 1,66 oranında gerileme görüldü.

Ana ürün gruplarındaki aylık hareketlilik ise şöyle şekillendi:

• Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler: Yüzde 8,33 artış

• Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler: Yüzde 0,67 artış

• Tek yıllık bitkisel ürünler: Yüzde 0,62 azalış

ZİRVEDEKİLER VE DÜŞÜŞTE ÖNE ÇIKANLAR

TÜİK raporunda alt gruplar arasındaki sert fiyat farkları dikkat çekti.

Yıllık Rekortmen: Yıllık bazda fiyatı en çok artan alt grup yüzde 84,34 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık Düşüş Lideri: Aylık bazda üreticisine en çok değer kaybettiren grup ise yüzde 13,61 düşüş ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.