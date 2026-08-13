1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında şişe başına 1 TL iade yapılması planlanırken, üretici ve satıcıların "depozito maliyeti" gerekçesiyle ürünlere 5 ila 6 TL arasında zam yapması tepkilere yol açtı.

MADEN SUYU 75 TL'YE, 5 LİTRELİK SU 75 TL'YE FIRLADI

Yapılan fahiş zamların ardından market raflarında yarım litrelik (500 ml) pet suyun fiyatı 22,95 TL'ye kadar çıkarken, tekli maden suyu fiyatları 15 TL'yi buldu. Yaklaşık bir ay önce 55 TL bandında satılan 6'lı maden suyu paketi ise 75 TL'ye yükseldi.

Açıklanan veriler, zam fırtınasının boyutunu gözler önüne seriyor:

• Şubat 2026'da 26 TL olan 5 litrelik pet su, bugün 74,95 TL'den alıcı buluyor.

• Çocuklu ve kalabalık bir hanenin aylık ambalajlı temiz su gideri 3.000 TL seviyesine ulaştı.

• Mevcut fiyatlarla asgari ücretle geçinen bir ailenin, sadece içme suyuna erişebilmek için maaşının en az yüzde 10’unu gözden çıkarması gerekiyor.

MUSLUK SUYU VE ARITMA CİHAZLARINA TALEP PATLADI

Sektörün toplam büyüklüğü 81 milyar TL'ye ulaşırken, kişi başı yıllık ambalajlı su tüketiminin 147 litre (yaklaşık 7,7 damacana) olduğu Türkiye'de, Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ve DOA uygulamasının getirdiği maliyetler bahane gösterilerek fiyatlar katlandı.

Tüketiciler ise çareyi arıtma cihazı satın almakta ya da yeniden musluk suyuna yönelmekte buluyor.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜN YÜKÜ VATANDAŞA YÜKLENDİ"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, vatandaşın depozito iade noktalarına ulaşmakta büyük zorluk çektiğini belirterek; "Geri dönüşüm sisteminin tüm finansal yükü vatandaşın sırtına bindi.

Denetimler yetersiz kalıyor, önümüzdeki dönemde zamların süreceğinden endişeliyiz" uyarısında bulundu.

TAVAN FİYAT VE TARİFE ÇAĞRISI

Okulların açılmasıyla birlikte velilerin çocuklarının beslenme çantasına ambalajlı su koymakta dahi zorlanacağını vurgulayan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suyun temel bir yaşam hakkı olduğunu hatırlattı.

Pazarın büyük oranda yabancı sermayeli markaların kontrolünde olduğuna dikkat çeken Akkaya, serbest piyasa adı altında herkesin kendi fiyatını belirlediğini ifade ederek İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere yetkili kurumların acilen ambalajlı suya tavan fiyat ve resmi tarife getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi