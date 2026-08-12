Piyasalarda günlük para akışını izlerken yalnızca fiyat hareketine değil, işlem adedindeki değişime de bakmak kritik önem taşıyor.

Son veriler hem hacim patlaması yaşayan hem de bu hareketi fiyat artışıyla destekleyen şirketlerde belirgin bir para girişi olduğuna işaret ediyor.

ZİRVEDE DUNYH VAR: İŞLEM ADEDİ 7 KATI AŞTI

Listenin hem işlem hacmi artışında hem de fiyat performansında birinci sırasında DUNYH (Dünya Holding) yer aldı. Hissedeki işlem adedi 956 bin seviyesinden 7,05 milyon adede fırlayarak yüzde 637,97 oranında devasa bir artış gösterdi.

Ağırlıklı ortalamaya göre fiyatı yüzde 9,46 yükselen DUNYH, 152 TL olan önceki kapanışını 161,60 TL seviyesine taşıdı.

İkinci sırada yer alan ENDAE (Enda Enerji Holding) ise işlem adedini 3,25 milyondan 22,84 milyona yükselterek yüzde 602,32'lik bir hacim genişlemesi yakaladı. Ağırlıklı ortalaması yüzde 8,18 artan hisse, günü 19,26 TL'den tamamladı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan BFREN (Bosch Fren Sistemleri) ise işlem adedini yüzde 527,95 artırarak 1,02 milyon adede çıkardı ve 132 TL kapanış fiyatına ulaştı.

HACİM ŞAMPİYONLARI: KOPOL VE YYLGD

İşlem adedindeki oransal artış listenin üst sıralarındaki kadar yüksek olmasa da gerçekleşen toplam lot miktarıyla KOPOL ve YYLGD dikkat çekti.

• KOPOL (Koza Polyester): İşlem adedi yüzde 366,87 artarak 43,16 milyon adede ulaştı ve günün en yüksek toplam işlem adedine sahip hisselerinden biri oldu.

• YYLGD (Yayla Gıda): İşlem adedini yüzde 402,40 artırarak 28,16 milyon adetlik dev bir hacim oluşturdu.

• SEKUR (Sekuro Plastik): İşlem adedini yüzde 361,28 artırırken, ağırlıklı ortalama fiyatında kaydettiği yüzde 8,93'lük primle güçlü momentum sergileyen bir diğer hisse oldu.

PARA AKIŞI TARAMASINDA ÖNE ÇIKAN 10 HİSSE ÖZETİ

Piyasada işlem aktivitesinin katlandığı ve para girişinin yoğunlaştığı 10 hissenin öne çıkan verileri şöyle sıralandı:

• DUNYH (Dünya Holding): İşlem adedi yüzde 637,97 arttı | Ağırlıklı ortalama değişimi: yüzde 9,46

• ENDAE (Enda Enerji Holding): İşlem adedi yüzde 602,32 arttı | Ağırlıklı ortalama değişimi: yüzde 8,18

• BFREN (Bosch Fren Sistemleri): İşlem adedi yüzde 527,95 arttı | Kapanış: 132,00 TL

• EGSER (Ege Seramik): İşlem adedi yüzde 417,73 arttı | İşlem hacmi: 10,51 milyon adet

• YYLGD (Yayla Gıda): İşlem adedi yüzde 402,40 arttı | İşlem hacmi: 28,16 milyon adet

• KOPOL (Koza Polyester): İşlem adedi yüzde 366,87 arttı | İşlem hacmi: 43,16 milyon adet

• SEKUR (Sekuro Plastik): İşlem adedi yüzde 361,28 arttı | Ağırlıklı ortalama değişimi: yüzde 8,93

• ZRGYO (Ziraat GMYO): İşlem adedi yüzde 327,58 arttı | Ağırlıklı ortalama değişimi: yüzde 4,99

• ASGYO (Asce GMYO): İşlem adedi yüzde 319,55 arttı | Kapanış: 11,37 TL

• TCKRC (Kıraç Galvaniz): İşlem adedi yüzde 312,27 arttı | İşlem hacmi: 7,16 milyon adet

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.