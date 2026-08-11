Finansal tablolar genel olarak olumsuz değerlendirilmese de Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE) kısa sürede yaşanan primlenmenin etkisiyle güne satıcılı bir başlangıç yapıldı.

Güne 107,30 TL seviyesinden başlayan hissede satış baskısının derinleşmesiyle gün içi en düşük seviye olarak 105,00 TL test edildi.

Bu kritik destek noktasından gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanan BETAE payları, kayıplarının bir kısmını geri alarak saat 13:17 itibarıyla 112,10 TL seviyesinde dengelendi.

BOFA İŞLEM HATLARININ BAŞINDA: SATIŞ SATIRINDA DEV PAY

Hissenin işlem gördüğü ilk günden bu yana en aktif aracı kurumlardan biri olan Bank of America (BofA), 11 Ağustos 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre öğle saatlerinde satış tarafındaki hakimiyetini koruyor.

• Bank of America: Net -1.535.210 lot satış ile toplam satıcıların yüzde 69,42'sini tek başına oluşturdu (Ortalama Maliyet: 108,499 TL).

• Gedik Yatırım: Net -533.124 lot (yüzde 24,11) ile ikinci sırada yer aldı.

• İlk 5 Satıcı Net Toplamı: -2.149.368 lot

ALICILAR CEPHESİ BİREYSEL VE PARÇALI

BofA öncülüğündeki kurumsal satış karşılanırken, alım tarafının daha dağınık olduğu görüldü:

• Kuveyt Türk: Net 275.129 lot (yüzde 12,44)

• Ak Yatırım: Net 235.397 lot (yüzde 10,64)

• Halk Yatırım: Net 217.931 lot (yüzde 9,85)

• Diğer (Parçalı Alımlar): Toplam alıcıların yüzde 48,60'ını (1.074.803 lot) oluşturdu.

• İlk 5 Alıcı Net Toplamı: 1.136.598 lot

Hissedeki geri çekilme, bilanço olumsuzluğundan ziyade önceki haftanın hızlı primini sindirme ve yabancı kurumsal satışların (BofA) getirdiği doğal bir kâr satışı süreci olarak yorumlanıyor. 105 TL seviyesinden gelen hızlı tepki alımları, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

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