Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını bir kez daha tetikledi.

Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan belirsizlikler petrol arzına dair endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı 84–85 dolar, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 78–79 dolar bandına yükseldi.

Piyasalardaki bu sert yukarı yönlü hareketin, bu gece yarısından itibaren Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ARTIŞ

Sektör kulislerinden aktarılan bilgilere göre uluslararası ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle pompa fiyatlarında dikkate değer bir ayarlamaya gidilecek.

Söz konusu zam miktarının bir kısmının özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle absorbe edilebileceği, kalan bölümün ise doğrudan tüketiciye yansıyacağı öngörülüyor.

Öne çıkan zam beklentisi detayları şu şekilde:

• Benzin: Toplamda 2,00 TL zam gereksinimi oluşurken, ÖTV ayarlaması sonrası pompaya yansıması beklenen net artış 1,50 TL.

• Motorin: Toplamda 6,85 TL zam gereksinimi oluşurken, ÖTV ayarlaması sonrası pompaya yansıması beklenen net artış 5,13 TL.

Beklenen fiyat artışının gerçekleşmesi durumunda, özellikle lojistik ve ulaşım sektörünün ana girdisi olan motorinin litre fiyatı 90 TL sınırına bir adım daha yaklaşmış olacak.

ÖTV MEKANİZMASI FİYAT ARTIŞINI FRENLEYEBİLECEK Mİ?

Zam ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'lik kısmının ÖTV desteğiyle karşılanması hedefleniyor.

Ancak küresel petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrin olumsuz devam etmesi halinde, akaryakıt üzerindeki baskının önümüzdeki günlerde de süreceği değerlendiriliyor.

Yeni fiyatların bu gece yarısı (12 Ağustos 2026 itibarıyla) pompaya yansıması bekleniyor.