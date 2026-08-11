Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri verilerini yayımladı.

2026 yılı haziran ayında toplam ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış kaydetti. Alt sektörlerin tümünde yıllık bazda çift haneli büyüme görüldü.

Yıllık ciro artışının alt detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Hizmet Sektörü: yüzde 31,3 artış (En yüksek yıllık artış)

• İnşaat Sektörü: yüzde 29,9 artış

• Sanayi Sektörü: yüzde 26,7 artış

• Ticaret Sektörü: yüzde 23,5 artış

AYLIK DEĞİŞİM: SANAYİ VE İNŞAATTAKİ GERİLEME TOPLAM CİROYA YANSIDI

Aylık verilere bakıldığında ise toplam ciro endeksinin Haziran 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldığı görüldü. Aylık bazda sanayi ve inşaat sektörlerindeki düşüş, ticaret ve hizmetteki artışla dengelenmeye çalışıldı.

Haziran 2026 verileri, yıllık bazda reel/nominal büyümenin hizmet ve inşaat öncülüğünde korunduğunu ancak sanayi üretim ve satışlarındaki aylık yavaşlamanın toplam ciro ivmesini kısa vadede sınırladığını gösterdi.