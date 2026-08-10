Sektör 2025 yılında 1,2 trilyon liralık prim üretimine ulaşırken, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları enflasyonun oldukça üzerinde sergilediği performansla finansal piyasalarda altından sonra en yüksek ortalama getiriyi sunan ikinci yatırım aracı oldu.

BES hem fon büyüklüğünde hem de yatırımcı getirilerinde 2025 yılını rekorlarla tamamladı.

Katılımcıların fon büyüklüğü yüzde 81 artarak 1,8 trilyon liraya ulaştı. Devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 2 trilyon lira barajını aştı.

Katılımcı sayısı yüzde 6,6 artışla 10,2 milyona yükselirken, sistemden emeklilik hakkı kazanan kişi sayısı 432 bin 793 oldu. 18 yaş altı katılımcı sayısı ise 1,6 milyonu, fon büyüklüğü ise devlet katkısıyla 85 milyar TL'yi geçti.

ENFLASYONU YENDİ

BES fonlarının yıl genelindeki ortalama getirisi yüzde 60,9, reel getirisi ise yaklaşık yüzde 23 olarak gerçekleşti.

• Lider Şampiyon Altın Fonları: Fon türleri arasında altın ağırlıklı portföyler zirveye ambargo koydu:

o Altın Katılım Fonları: Yüzde 101,4 getiri (Enflasyonun 69,9 puan üzerinde)

o Altın Fonları: Yüzde 98,5 getiri (Enflasyonun 66,7 puan üzerinde)

• Otomatik Katılım Sistemi (OKS): OKS tarafında çalışan sayısı 7,8 milyona, devlet katkısı dahil toplam birikim ise 129 milyar TL'nin üzerine çıktı.

LİDERLİK TRAFİK SİGORTASINDA, SAĞLIKTA REKOR BÜYÜME

Sektörün branş bazındaki prim dağılımında zirve yine trafik sigortasının oldu:

• Trafik Sigortası: Yüzde 41 artışla 310,2 milyar liralık prim üretimine ulaştı. Hasar/prim oranı ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

• Sağlık Sigortaları: Prim üretimi yüzde 55 artarak 211,9 milyar liraya yükseldi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptıranların sayısı 5,23 milyona, özel sağlık sigortalı sayısı ise 2,74 milyona ulaştı.

• Diğer Branşlar: Yangın ve doğal afet sigortalarında 166,2 milyar lira, kaskoda ise 147,6 milyar liralık prim üretildi.

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