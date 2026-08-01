Yatırımcıların yakından takip ettiği haftalık performans verileri açıklandı. 27-31 Temmuz haftasında Borsa İstanbul'da satış baskısı öne çıkarken, döviz kurları yükseliş kaydetti. Altın haftayı sınırlı kayıpla tamamlarken, para piyasası fonları yatırım fonları arasında en fazla kazandıran kategori oldu.

BORSA HAFTAYI YÜZDE 3,48 KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.216,16, en yüksek 14.085,39 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,48 değer kaybederek 13.458,10 puandan tamamladı.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 0,50 düşüşle 6.154 TL oldu.

Cumhuriyet altını yüzde 0,57 değer kaybederek 40.263 TL'ye, çeyrek altın ise yüzde 0,66 gerileyerek 10.103 TL'ye indi.

Döviz tarafında ise yükseliş dikkat çekti. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 artışla 47,5260 TL'ye, avro ise yüzde 1,22 yükselişle 54,5180 TL'ye çıktı.

FONLARDA TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34, emeklilik fonları ise yüzde 1,55 değer kaybetti.

Kategorilere göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisini yüzde 0,76 ile Para Piyasası Fonları sağladı.