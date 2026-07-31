Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici verilere göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artışla 24 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat yüzde 23 artarak 35 milyar 279 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artışla 10 milyar 368 milyon dolar oldu.

6 AYLIK İHRACAT 136 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar olarak kaydedildi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 artışla 23 milyar 300 milyon dolar oldu. Veriler, enerji ve altın dışındaki ihracatta da güçlü seyrin sürdüğüne işaret etti.