Finansal verilere göre, Yapı Kredi'nin faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 360 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 26 artışla 65,8 milyar TL, net faaliyet kârı ise yüzde 54 artışla 41,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

NET KÂR YÜZDE 36 ARTTI

Banka, 2025 yılının ilk yarısında 22,7 milyar TL olan net dönem kârını, 2026'nın aynı döneminde 31 milyar TL'ye çıkararak yıllık bazda yüzde 36 büyüme kaydetti.

KREDİLER VE MEVDUATLAR BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Haziran sonu itibarıyla Yapı Kredi'nin toplam kredileri yüzde 8 artışla 2,18 trilyon TL'ye, mevduatları ise yüzde 8 yükselişle 2,19 trilyon TL'ye ulaştı.

Bankanın özkaynakları bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artarak 286,5 milyar TL olurken, beklenen zarar karşılıkları ise 86 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

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