Saat 11.00 itibarıyla aracı kurum dağılımına göre, ilk 5 alıcı kurumun net alımı 2 milyon 34 bin 106 lot, ilk 5 satıcı kurumun net satışı ise 2 milyon 655 bin 796 lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurum bazında 621 bin 690 lot net satış kaydedildi.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

KARCL hisselerinde saat 11.00 itibarıyla en fazla net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Deniz Yatırım: 633.056 lot

Tera Yatırım: 394.273 lot

Şeker Yatırım: 381.028 lot

Colendi Menkul: 337.305 lot

İnfo Yatırım: 288.444 lot

Kaynak: ForInevst

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

En fazla net satış gerçekleştiren aracı kurumlar ise şu şekilde oldu:

Ziraat Yatırım: 1.147.042 lot

Yapı Kredi Yatırım: 504.911 lot

Vakıf Yatırım: 376.579 lot

İş Yatırım: 332.964 lot

Garanti BBVA Yatırım: 294.300 lot

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.