İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, son dönemde sektör genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, artan finansman maliyetleri, yatırım sürecindeki gecikmeler ve ticari alacakların tahsilinde yaşanan sorunların nakit akışını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın enerji yatırımı tamamlanmadan geçici olarak kapatılması, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler ve yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro seviyesine ulaşması şirket üzerindeki finansman yükünü artırdı.

Bunun yanı sıra kısa vadeye kayan banka kredileri ile önemli müşterilerden alacakların tahsilindeki gecikmelerin, kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesinde dönemsel sıkıntılara yol açtığı ifade edildi.

PAY SATIŞI PLANI SONUÇ VERMEDİ

Şirket, finansal yapısını güçlendirmek amacıyla ana ortakların pay satışı yoluyla şirkete faizsiz kaynak sağlamayı hedeflediğini ancak piyasa koşulları ve yatırımcı talebinin beklentilerin altında kalması nedeniyle planlanan pay devir bedellerinin zamanında tahsil edilemediğini bildirdi.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Barem Ambalaj'ın konkordato başvurusu kapsamında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2026 tarih ve 2026/810 Esas sayılı kararıyla şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanmasına karar verirken, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

ÜRETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Şirket, kağıt fabrikasındaki geçici duruşa rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki ambalaj üretim tesislerinde faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Söz konusu tesislerin operasyonel olarak kârlı şekilde çalışmaya devam ettiği ve şirketin nakit yaratma kapasitesini desteklediği ifade edildi.

Geçici mühlet süresince üretim ve ticari faaliyetlerin mahkeme ile konkordato komiserlerinin gözetiminde devam edeceği belirtilirken, finansal kuruluşlar başta olmak üzere alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeler yürütüleceği kaydedildi.

Şirket ayrıca bu süreçte kağıt fabrikasının satışına yönelik görüşmeler yapılmasının planlandığını açıkladı.

Barem Ambalaj, konkordato başvurusunun faaliyetleri durdurmaya yönelik olmadığını vurgulayarak, sürecin üretim kapasitesinin korunması, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin haklarının güvence altına alınmasını amaçlayan hukuki bir yeniden yapılandırma süreci olduğunu bildirdi. Şirket, konkordato sürecinden en kısa sürede çıkarak faaliyetlerini daha güçlü bir mali yapıyla sürdürmeyi hedeflediğini de ifade etti.

BARMA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan, konkordato süreci öncesinde BARMA hisselerinde dikkat çeken bir değer kaybı yaşandı. Hisseler 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayan taban serisini 9 işlem gününe taşıdı.

20 Temmuz'da 58,10 TL seviyesinde bulunan BARMA hisseleri, aralıksız taban hareketlerinin ardından 25 TL seviyesine kadar geriledi.

Böylece hisse senedi haftalık bazda yüzde 46,73, aylık bazda ise yüzde 65,31 oranında değer kaybederek Borsa İstanbul'un son dönemde en sert düşüş yaşayan hisseleri arasında yer aldı.

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