Aynı dönemde net faaliyet kârı, net ücret ve komisyon gelirleri ile kredi hacminde de güçlü artış kaydedildi.

Açıklanan finansal verilere göre, bankanın 2026 yılının ilk altı ayındaki net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 21 milyar 922 milyon liradan 29 milyar 298 milyon liraya yükseldi. Böylece yıllık bazda yüzde 34'lük artış gerçekleşti.

NET FAALİYET KÂRI YÜZDE 26 ARTTI

Bankanın net faaliyet kârı (zararı) ise yüzde 26 artışla 30 milyar 474 milyon liradan 38 milyar 363 milyon liraya çıktı.

Faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artarak 225 milyar 134 milyon liraya ulaşırken, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 21 artışla 44 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

KREDİ VE MEVDUATTA BÜYÜME SÜRDÜ

QNB Bank'ın bilançosunda kredi ve mevduat tarafındaki büyüme de dikkat çekti.

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