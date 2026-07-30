30 Temmuz 2026 saat 16.16 itibarıyla İş Yatırım tarafında yaklaşık 1,01 milyar TL net satış gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın gün içinde en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı

Hisse Net Lot Ortalama Maliyet (TL) SYITHV 12.876.191 0,01 SASA 12.385.549 2,504 FENER 11.065.984 2,990 AEILAV 9.911.298 0,01 PSGYO 9.203.690 3,716

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise aşağıdaki hisseler öne çıktı:

Hisse Net Lot Ortalama Maliyet (TL) TSPOR -25.876.370 0,932 ISCTR -24.684.855 12,298 EKGYO -7.145.546 17,798 TVIEMV -7.101.500 0,020 GAIJXV -6.814.453 0,021

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