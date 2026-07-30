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Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum dağılımları netleşti. İş Yatırım'ın en fazla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

30 Temmuz 2026 saat 16.16 itibarıyla İş Yatırım tarafında yaklaşık 1,01 milyar TL net satış gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın gün içinde en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı

Hisse Net Lot Ortalama Maliyet (TL)
SYITHV 12.876.191 0,01
SASA 12.385.549 2,504
FENER 11.065.984 2,990
AEILAV 9.911.298 0,01
PSGYO 9.203.690 3,716

İş Yatırım ın bugün alım satım yaptığı hisseler, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise aşağıdaki hisseler öne çıktı:

Hisse Net Lot Ortalama Maliyet (TL)
TSPOR -25.876.370 0,932
ISCTR -24.684.855 12,298
EKGYO -7.145.546 17,798
TVIEMV -7.101.500 0,020
GAIJXV -6.814.453 0,021

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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