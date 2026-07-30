Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum dağılımları netleşti. İş Yatırım'ın en fazla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
30 Temmuz 2026 saat 16.16 itibarıyla İş Yatırım tarafında yaklaşık 1,01 milyar TL net satış gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
İş Yatırım'ın gün içinde en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı
|Hisse
|Net Lot
|Ortalama Maliyet (TL)
|SYITHV
|12.876.191
|0,01
|SASA
|12.385.549
|2,504
|FENER
|11.065.984
|2,990
|AEILAV
|9.911.298
|0,01
|PSGYO
|9.203.690
|3,716
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise aşağıdaki hisseler öne çıktı:
|Hisse
|Net Lot
|Ortalama Maliyet (TL)
|TSPOR
|-25.876.370
|0,932
|ISCTR
|-24.684.855
|12,298
|EKGYO
|-7.145.546
|17,798
|TVIEMV
|-7.101.500
|0,020
|GAIJXV
|-6.814.453
|0,021
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