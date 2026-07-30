BDDK'nın haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 24 Temmuz itibarıyla bir haftada 225 milyar 775 milyon lira artarak 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liradan 26 trilyon 975 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı da bankalar arası işlemler dahil 492 milyar 886 milyon lira artışla 30 trilyon 567 milyar 479 milyon liradan 31 trilyon 60 milyar 365 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,4 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Tüketici kredilerinin toplam tutarı söz konusu haftada 27 milyar 159 milyon lira artarak 3 trilyon 398 milyar 202 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 812 milyar 57 milyon lirasını konut kredileri, 42 milyar 81 milyon lirasını taşıt kredileri ve 2 trilyon 544 milyar 64 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 10 milyar 694 milyon lira artışla 4 trilyon 147 milyar 944 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 artarak 3 trilyon 279 milyar 131 milyon liraya çıktı. Bunun 1 trilyon 235 milyar 599 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 43 milyar 532 milyon lirası ise taksitsiz kredi kartı borçlarından oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artışını sürdürdü. 24 Temmuz itibarıyla takipteki alacaklar önceki haftaya göre 9 milyar 544 milyon lira artarak 810 milyar 66 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 603 milyar 825 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 115 milyar 814 milyon lira artarak 5 trilyon 912 milyar 552 milyon liraya ulaştı.

KKM BAKİYESİ GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

BDDK verilerine göre, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) bakiyesi geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya geriledi.

Kaynak: Dünya