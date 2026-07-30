AA Finans tarafından gerçekleştirilen ve 17 ekonomistin katıldığı ankete göre, temmuz ayına ilişkin aylık enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında şekillendi. Katılımcıların tahminlerinin ortalaması ise yüzde 1,82 olarak hesaplandı.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,82 olacağını öngörürken, yıllık enflasyonun ise sınırlı gerilemesini bekliyor.
Ortalama beklentiye göre, haziran ayında yüzde 32,11 olarak açıklanan yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 olarak belirlendi.
TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşmişti.
Piyasalar, para politikasına yönelik beklentiler açısından kritik öneme sahip temmuz ayı enflasyon verisini 3 Ağustos Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak resmi verilerle takip edecek.