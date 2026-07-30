ABD ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin altında bir performans sergiledi. Yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüyen ekonomi, piyasanın yüzde 2,1 seviyesindeki beklentisini karşılayamadı. Aynı dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu ise hem aylık hem de yıllık bazda yavaşlama sinyali verdi.

Açıklanan veriler, ABD ekonomisinde büyüme ivmesinin zayıflamaya devam ettiğine işaret ederken, enflasyondaki gerileme de piyasaların odağına yerleşti.

ABD EKONOMİSİ YÜZDE 1,5 BÜYÜDÜ

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüdü.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,1 seviyesindeydi. Önceki çeyreğe ilişkin büyüme verisi de yüzde 2,1 olarak açıklanmıştı.

Beklentinin altında kalan büyüme verisi, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

FED'İN YAKINDAN İZLEDİĞİ ÇEKİRDEK ENFLASYON GERİLEDİ

Fed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Core PCE) fiyat endeksi, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi. Bir önceki ayda ise aylık artış yüzde 0,3 olmuştu.

Yıllık bazda çekirdek PCE enflasyonu ise yüzde 3,3 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, önceki aydaki yüzde 3,4 seviyesinden geriledi.

MANŞET PCE ENFLASYONU DA YAVAŞLADI

Haziran ayında PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Veri piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, önceki ay endeks yüzde 0,5 artış göstermişti.

Yıllık PCE enflasyonu ise yüzde 3,7 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, önceki ay görülen yüzde 4,1 seviyesinden belirgin şekilde gerilemiş oldu.