TÜRK-İŞ, Temmuz 2026'ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 939 lira 87 kuruş olarak hesaplandı. Böylece açlık sınırı bir önceki aya göre yükselişini sürdürdü.

Gıda harcamasının yanı sıra barınma, giyim, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 lira 30 kuruşa çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47 bin 758 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRINDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre açlık sınırı temmuz ayında bir önceki aya göre %3,30 arttı. Son 12 aylık artış %39,85, yıllık ortalama artış ise %40,60 olarak hesaplandı. Yılın ilk yedi ayındaki kümülatif artış oranı ise %22,54 oldu.