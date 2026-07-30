Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesine geriledi. Aynı dönemde işsiz sayısı 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine inerken, istihdam edilen kişi sayısı ise 227 bin kişi artışla 32 milyon 733 bine yükseldi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,6 OLDU

Haziran ayında işsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak hesaplandı. İşsiz sayısındaki gerilemeyle birlikte iş gücü piyasasında olumlu görünüm devam etti.

Gösterge Haziran 2026 İşsizlik oranı %7,6 Aylık değişim -0,5 puan İşsiz sayısı 2 milyon 688 bin İşsiz sayısındaki değişim -168 bin kişi Erkek işsizlik oranı %6,5 Kadın işsizlik oranı %9,8

İSTİHDAM 227 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK verilerine göre haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,3 puan yükselerek %48,9 oldu.

Kadın istihdamındaki artış 177 bin kişi ile dikkat çekerken, erkek istihdamındaki artış 50 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSELDİ

Toplam işgücü haziran ayında 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine çıktı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla %52,9 seviyesinde gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılım oranı %70,7 olurken, kadınlarda bu oran %35,4 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 12,8'E GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziran ayında 1,8 puan azalarak %12,8 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı %10,4, genç kadınlarda ise %17,3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,8 seviyesinde ölçüldü.