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Motorin litre fiyatı 78,60 TL'ye kadar yükselirken yeni zam beklentisi gündemde. İşte 67,10 TL'lik benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bir bölümünün ÖTV'den karşılanmaması halinde ise pompaya yansıyacak artışın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

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MOTORİNE BU GECE 2,66 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha zam gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 66 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak zam kararında son söz, uygulanacak ÖTV düzenlemesine bağlı olacak. Zammın bir bölümünün ÖTV'den karşılanmaması halinde, pompaya yansıyacak artışın 2,66 TL'nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Motorine zam kapıda! 30 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 1

30 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,10 TL/LT
Motorin: 77,21 TL/LT
LPG (Otogaz): 31,19 TL/LT

Motorine zam kapıda! 30 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,94 TL/LT
Motorin: 77,06 TL/LT
LPG (Otogaz): 30,59 TL/LT

30 Temmuz döviz kuru: Dolar ve Euro alış-satış fiyatları 30 Temmuz döviz kuru: Dolar ve Euro alış-satış fiyatları

Ankara
Benzin: 68,06 TL/LT
Motorin: 78,32 TL/LT
LPG (Otogaz): 31,29 TL/LT

Motorine zam kapıda! 30 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları, Görsel 3

İzmir
Benzin: 68,35 TL/LT
Motorin: 78,60 TL/LT
LPG (Otogaz): 31,19 TL/LT

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