Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın bir bölümünün ÖTV'den karşılanmaması halinde ise pompaya yansıyacak artışın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

MOTORİNE BU GECE 2,66 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha zam gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 66 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak zam kararında son söz, uygulanacak ÖTV düzenlemesine bağlı olacak. Zammın bir bölümünün ÖTV'den karşılanmaması halinde, pompaya yansıyacak artışın 2,66 TL'nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

30 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,10 TL/LT

Motorin: 77,21 TL/LT

LPG (Otogaz): 31,19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,94 TL/LT

Motorin: 77,06 TL/LT

LPG (Otogaz): 30,59 TL/LT

Ankara

Benzin: 68,06 TL/LT

Motorin: 78,32 TL/LT

LPG (Otogaz): 31,29 TL/LT

İzmir

Benzin: 68,35 TL/LT

Motorin: 78,60 TL/LT

LPG (Otogaz): 31,19 TL/LT