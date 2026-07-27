Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre motorinde 2,95 TL'lik indirim gündeme gelirken, indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı bugün saat 16.00'da netleşecek.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarıyla ilgili yeni beklentiyi duyurdu.

Paylaşımda, motorinde 2,95 TL indirim oluştuğu, ancak indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağının ÖTV uygulamasına bağlı olduğu belirtildi.

Sektör kaynaklarına göre son zamda artışın 1,27 TL'lik kısmı ÖTV'den karşılanırken, kalan 4,20 TL pompaya yansıtıldı. Bu nedenle oluşan 2,95 TL'lik indirimin tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağına ilişkin kararın bugün saat 16.00'da netleşmesi bekleniyor.

27 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,05 TL

Motorin: 78,52 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,90 TL

Motorin: 78,37 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 68,01 TL

Motorin: 79,63 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,29 TL

Motorin: 79,90 TL

LPG: 31,19 TL