Altın fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların şiddetinin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin enflasyon baskılarını hafifletmesi ve ABD dolarındaki zayıflığın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcıların odağında ise bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve karar sonrası verilecek para politikası mesajları bulunuyor.

27 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.091,01 dolar 4.091,74 dolar Gram Altın 6.220,56 TL 6.221,51 TL Cumhuriyet Altını 39.812,06 TL 40.564,69 TL Tam Altın 40.330,00 TL 40.565,00 TL Ziynet Altını 39.804,45 TL 40.556,94 TL Çeyrek Altın 9.952,90 TL 10.172,16 TL Yarım Altın 19.840,03 TL 20.340,68 TL Ata Altın 40.667,40 TL 41.694,21 TL 14 Ayar Bilezik (Gram) 3.383,01 TL 4.546,41 TL 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.641,64 TL 5.831,73 TL Gremse Altın 100.345,00 TL 101.086,00 TL

ALTINA PETROL VE DOLAR DESTEĞİ

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 1'in üzerinde yükselerek 4.110 dolar seviyesini test ederken, ABD altın vadeli kontratları da değer kazandı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişinde petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD dolarındaki zayıflığın etkili olduğunu belirterek, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağı beklentisinin hem petrolü hem de doları aşağı çektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesi de altına destek veren unsurlar arasında yer aldı.

ABD dolar endeksindeki geri çekilme ise dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI GELDİ

Jeopolitik cephede ise İran'dan gelen açıklamalar dikkat çekti. Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin saldırıları durdurması halinde Tahran yönetiminin de askeri operasyonlarını askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde gerilerken, piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, kalıcı bir barış sağlanana kadar jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında sert ve dalgalı hareketlere neden olabileceğini değerlendiriyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Haftanın en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in politika faizini mevcut seviyesinde sabit bırakması yönünde şekilleniyor. Ancak yatırımcılar, karar metni ile Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalardan gelecek mesajları yakından takip edecek.

Piyasalar, Fed'in eylül ayına ilişkin faiz patikasına yönelik ipuçlarını fiyatlamaya devam ederken, faiz beklentilerindeki değişim ve jeopolitik gelişmelerin kısa vadede altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.